Aday adaylığını açıkladı

Peyzaj Mimarı Oğuzhan Salman, MHP 28. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.

Fikir ve projeleriyle ekonomi ve sosyal sıkıntıların çözümü ile ilgili büyük umut vadeden Salman, “Genel seçimlerin umut dolu sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin, Türkiye'nin zafer yılı olacaktır. Adayımız belli kararımız nettir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hedef ülke Türkiye’dir. Bir yanda zillet, diğer yanda millet. Bir yanda bela, diğer yanda beka.” dedi. »Haber Merkezi