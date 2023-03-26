Aday adayları kendilerini anlattı

İçerisinde Taner Demirer’in de bulunduğu İYİ Parti aday adayları, basın açıklamalarında bulunup kendilerini vatandaşa tanıttılar.

Milletvekili aday adayı başvuruları açıklamalarına İYİ Parti İl Başkanı Bünyamin Katipoğlu, İYİ Parti ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Aday Adaylıklarını açıklayan isimler ise şu şekilde; İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Taner Demirer, Av. Ayşe Nur Taşdemir, Derviş Vural, Halil İbrahim Şener, Salim Bilgin.

“ÜLKEMİZİN SORUNLARINA ÇÖZÜMLER BULDUK”

Hem aday adaylığı hakkında hem de genel bir açıklamada bulunan Taner Demirer, “28. Dönem Milletvekili Seçimleri Türkiye’nin kaderini değiştirecek çok önemli bir seçim. Böyle bir seçimde memleketinden ve İYİ Parti’den aday adayı olmak benim için bir gururdur. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in izinde iyiler ve cesurlar hareketinin bir neferi olarak, kapı kapı dolaşıp partimize çalışmak, her ne aşamada olursa olsun partimiz için gayret sarf etmek, hem vilayetimizde hem ülkemiz genelinde elimizi taşın altına koymak bizim için bir şeref ve onurdur. İYİ Parti memlekette siyasetin yönünü değiştirdi. Genel Başkanımız Meral Akşener vatandaşa dokundu, kapı kapı dolaştı. Bütün vilayetlere, ilçelere gitti. Türkiye’nin problemini özümsedi. Genel Merkezimizde kurulan komisyonlar her alanda 4 yıldır çalışıyor. 50’şer kişilik komisyonlarla ülkemizin sorunlarına çözümler bulduk. Projeler yaparak da seçime hazır hale geldik. İYİ Parti Türkiye’yi yönetmeye hazır haldedir.” dedi.

“TÜRKİYE NEFES ALACAK”

İktidara geldiklerinde Türkiye’de birçok olumlu değişime imza atacaklarını kaydeden Demirer, “İYİ Parti iktidara geldiğinde Türkiye’de çok şey değişecek. Öncelikle derin bir nefes alacak olan Türkiye Devleti’nde; ekonomik durum düzelecek, para akışı hızlanacak, yatırımcılar akın edecek, liyakat esas olacak, hukukun üstünlüğü ilkesi getirilecek, kuvvetler ayrılığı ilkesi tesis edilecek, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem gelecek, çiftçimize 2 yıl süreyle mazot ve benzin ücretsiz verilecek, emeklilerin maaşı asgari ücretin altında olmayacak, vatandaşımız refah içerisinde yaşayacak, köy okulları yeniden açılacak, köy öğretmenleri köylere ışık saçmaya başlayacak, mülakat sistemi kaldırılacak, yandaş sistem kaldırılacak.” ifadelerini kullandı.

“HİZMET ALAMAMIŞ BİR VİLAYETİZ”

Yozgat’ın yıllardır Cumhuriyet Hükümetlerine bakan vermiş bir vilayet olduğunu fakat bunun karşılığında bir hizmet göremediğinin altını çizen Demirer, “Yozgat’ımız da bizim için çok önemli. Ankara’nın dibinde Türkiye’nin en fakir en çok göç veren vilayetiyiz. Yıllardır Cumhuriyet Hükümetlerine bakan vermiş vilayetiz biz ama mum dibine hiçbir zaman ışık vermemiş. Türkiye’de bütün vilayetlerde yollar bitmiş ama Yozgat’ta hala bitirilememiş ve bitirilen yolların da ne durumda olduğunu görüyoruz. Hizmet alamamış bir vilayetiz. İYİ Parti iktidarı Yozgat’a özel bir önem verilecek ve önemli projeler getirilecek. Yozgat’ta işsizlik çok fazla, hayvancılık ve tarım bitmiş, meyvecilik yok. Bunların sonucu olarak da Yozgat göç veriyor. Göstermelik değil, gerçek hızlı tren bizim iktidarlığımızda gelecek, üniversiteyi geliştirip büyüteceğiz, üniversitemizin havasını bütün ilçelere teneffüs ettireceğiz, kampüslerini genişleteceğiz. İYİ Parti’nin Yozgat Teşkilatı olarak da kapı kapı dolaşacağız, esnaflarımızı ve evlerimizi ziyaret edeceğiz, projelerimizi anlatacağız, vatandaşlarımızdan oy isteyip rızalarını alacağız. Vatandaşlarımızın gönlünü alacağız. Aday adaylığımız memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Biz elimizden geleni yapacağız. 24 saat çalışıp vatandaşlarımızla iç içe projelerimizi anlatıp partimizi ön plana çıkartacağız.” şeklinde konuştu. »Sema Nur Koçaker