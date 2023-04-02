24 aday adaylıklarını açıkladı

24 adayın kendisini tanıttığı toplantı Sedefler Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu, MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, MHP ilçe belediye başkanları, il yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı.

Adayların kendilerini tanıtmasının yanı sıra MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ve MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu da konuşma yaptı.

“ONURLARIN EN BÜYÜĞÜDÜR”

MHP’de 53 yıllık mazisinde Ülkücü Hareket’in her zaman üzerine düşeni yaptığını belirterek konuşmasına başlayan Milletvekili Sedef, “Bu şanlı üç hilalden bir saniye ayrı durursam Yozgat’a ve ülkeme hizmet etme gayretinden bir saniye aklımı başka bir şeye çevirirsem Allah bana namert kılsın, yediğim ekmeği haram etsin diyorum. Milliyetçi Hareket Partisine mensup siyaset yapmak, sadece koltuk hesabı yapmak değildir. Ben bu harekete hizmete başladığımda aklımda ne milletvekilliği ne belediye başkanlığı ne il başkanlığı ne ilçe başkanlığı ne de ocak başkanlığı yapmak isteği vardı. Ama Allah’a şükürler olsun ki her bir kademesinde görev yapmak bana makamların en büyüğüdür dedim. Eski Ülkü Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı olmak bana en büyük unvandır dedim. MHP il başkanlığı yapmak bana şereflerin, onurların en büyüğüdür dedim” dedi.

“ONURLU GÖREVİ YOZGAT HALKI BANA VERDİ”

Yozgat’a hizmet etme şansını bulduğunu söyleyen Sedef, “Yaşımın yettiği günden bugüne hangi milletvekilimiz aday adayı olduysa, hangi belediye başkanımız aday olduysa belediye başkanı adayı olduysa dimdik arkasında durdum. Bugün en onurlu görevi önce Ülkücü Hareket arkasından da Yozgat halkı bana verdi. Milletime hizmet etme fırsatını bana verdiler. Hem Yozgat huzurunda söylüyorum hem bu şerefli Yozgatlılar için bunu söylüyorum hem de Ülkücü hareketin huzurunda bunu söylüyorum bugün listede adım çıkmasa da, milletvekili seçilemesem de hem Yozgat’a hem de ülkücü harekete hizmet etmezsem namerdim diyorum” şeklinde konuştu.

YOZGAT’IN SESİ OLDU

Kapıdan girene oy verdiniz mi vermediniz mi diye sormayacaklarını bildiren Sedef, açıklamasına şu şekilde devam etti; “5 yıl sonra huzurunuza alnım açık bir şekilde çıkıyorum. Kimse hırsızlık yaptı diyemez, kimse adam kayırdı diyemez. Yine kimse diyemez ki Yozgatlıya tepeden baktı. Milletvekili olup da havaya girdi diyemezler. Kapımıza gelen bütün Yozgatlılara, ülküdaşlara hangi partiye oy verirse versin kapımızı sonuna kadar açtık. Başımızın üstünde misafir ettik. Kapımız yine sonuna kadar açık olacak. Kapıdan girene oy verdiniz mi vermediniz mi diye sormayacağız. Biz Yozgat’a hizmet için bu yola çıktık. Allah’a şükürler olsun ki mecliste Yozgat’ın çiftçisinden esnafına, işsiz gencimizden emekli vatandaşına bize iletilen bütün sorunları bir bir anlattım. TBMM’de Yozgat’ın evladı olarak o kürsüye çıktım ve sesiniz oldum.”

“PARTİMİZİ VE CUMHUR İTTİFAKINI ANLATTIK”

2 sene boyunca MHP için canla başla çalıştığını kaydeden İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, “Öncelikle 100 yılın felaketi olarak anılan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının Türk İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyor, Allah’tan bizleri hep birlikte bayrama eriştirmesini niyaz ediyorum. Biz Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe teşkilatları olarak Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda Adım Adım 2023 il il Anadolu, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma, köyüm benim ve komşum nasılsın temalı programlarla yaklaşık 2 senedir hemşehrilerimize ulaşıp partimizi ve cumhur ittifakını anlattık” ifadelerini kullandı.

“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ”

Başkan Irgatoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti; “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlere kadar ilçe ilçe, sokak sokak, belde belde, köy köy durmadan yorulmadan hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçtirip, Milliyetçi Hareket Partisi’nde en yüksek milletvekili sayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil etmesi için var gücümüzle çalışacağız. Ben ramazan günü olması sebebiyle ve aday adaylarımızın kendilerini tanıtmasına imkân vermek adına sözümü uzatmayacağım, tüm aday adaylarımıza başarılar diliyor ve sıralama her ne olursa olsun, her biri birbirinden değerli 24 adayımızın seçim günü sandıklar kapanana kadar sahada bizlerle kol kola mücadele vereceğine inanıyorum. Seçimlerin vatanımıza milletimize partimize ve bizlere hayırlar getirmesini diliyor, Hepinizi saygı sevgi hürmetle selamlıyorum. Sefer bizim zafer Allah’ındır.” Melike Aslı Arslan