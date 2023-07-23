Yozgat Çamlığı Milli Parkında ve Spor Vadisinde düzenlenen eğitimde gençler fotoğraf çekmenin püf noktalarını öğrendiler. 15 kişiden oluşan grupta gençler hem doyasıya eğlendiler hem de fotoğraf çekme tekniklerinin eğitimini aldılar.

Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurul Başkanı Halil Uğuz, eğitim sonunda eğitime katılan gençlere katılım belgesi verildiğini söyledi.

Gençlerin fotoğraf tutkusuna kulak vermek ve hobi olarak fotoğraf çekerek hayatlarını renklendirmek amacıyla fotoğrafçılık eğitimi düzenlendiklerinin altını çizen Başkan Uğuz, “Düzenlemiş olduğumuz eğitimde, kameranızdan en iyi şekilde yararlanmanız için ipuçları ve püf noktalarını öğrendik. Eğitimimizde daha iyi fotoğraflar çekmeye yardımcı olacak pek çok faydalı bilgi yer aldı. Eğitimimize katılan gençlerimiz fotoğraf çekme konusunda bilmediği birçok konuyu öğrendi. Fotoğrafı çekerken bilinmesi gereken teknikler ve yapılan hataları gençlerimiz bu eğitimde öğrenebildi. Fotoğraf çekmek her yönden bireyi zenginleştiren, bakış açısını değiştiren oldukça keyifli bir uğraştır. Fotoğrafla ister hobi olarak uğraşıp anılarınızı geleceğe en güzel şekilde aktarabilir, ister profesyonel bir şekilde uğraşıp kazanç sağlamayı düşünebilirsiniz. Amacınız ne olursa olsun, onu gerçekleştirebilmek için birçok temel bilgiye ihtiyacınız var. Bu eğitimin amacı sizlere başlangıç seviyesindeki bilgileri ulaştırmak, pratik çekim bilgileri vererek profesyonel makinayla fotoğraf çekebilmenizi sağlamak, güzel fotoğraflar çekebileceğinize olan inancınızı arttırarak motive etmek, merak ettiğiniz ileri seviye bilgilere de nasıl ulaşabileceğinize dair ipuçları vermek. Güzel fotoğraflar çekmek için harika makinelere ihtiyacınız yok. Günümüzde cebimizdeki fotoğraf makinelerine dönüşen cep telefonlarınız ile de harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Fotoğraf çekmek için önemli olan ne ile çektiğinizden önce nasıl çekeceğinizi bilmektir. Bizlerde gençlerimiz ile birlikte hafta sonumuzu oldukça verimli geçirdik. Yozgat Çamlığının muhteşem manzarasında çay içtik, sohbet ettik. Bugün bol bol günlük hayatın stresinden uzaklaştık. Bol bol sosyalleştik. Gençlerin fotoğraf tutkusuna kulak vermek ve hobi olarak fotoğraf çekerek hayatlarını renklendirmek amacıyla fotoğrafçılık eğitimi düzenlendik” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan