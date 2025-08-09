Siyabend Süvari, Türkiye'nin en büyük müzik organizatörlerinden biriydi.

2008 ve 2010 yıllarında Metallica'nın İstanbul konserlerini organize ederek büyük ses getirmiş, ardından Sonisphere Festival'i Türkiye'ye getirerek ülkenin gördüğü en büyük müzik etkinliklerinden birine imza atmıştı.

Müzik sektöründe yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Süvari, hem yerel hem de uluslararası pek çok projeye öncülük etmiş, müzikseverler tarafından çok sevilen bir isimdi.

Hayatını Kaybetti

Siyabend Süvari, 11 Mayıs 2017'den bu yana kanser ile mücadele ediyordu.

Tedavi sürecinde bile çalışmalarına devam eden Süvari, hastane odasında bile projelerini takip etmiş, azmi ve mücadeleci kimliğini bırakmamıştı.

Müzik dünyasının ünlü isimlerinden, uzun süredir kanserle mücadele eden Siyabend Süvari hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçılar Harun Tekin, Aylin Aslım ve Güneş Duru taziye mesajları yayımladı.