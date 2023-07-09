Nasreddin Hoca’nın ’dünyanın merkezi’ olarak nitelendirdiği Sivrihisar, Cittaslow’a dahil olmasıyla 72 kriteri karşılayan sayılı turizm merkezinden biri olacak ve dünya şehirleri ile yarışacak. ’Sakin Şehir’ olarak belirtilen yerlerde zengin tiyatro, meydan, kafe, atölye, lokanta ve manevi değeri olan mekanlar bulunurken, bu şehirler el değmemiş tarihi ve doğal güzellikleriyle büyüleyici bir atmosfere sahip olmasıyla tanınıyor.

Sivrihisar, tarihi dokusu ve bu dokuya uygun yapılan restorasyon çalışmaları ile dikkatleri çekiyor. Selçuklu dönemine ait birçok eserin bulunduğu ilçe, ziyaret edenler tarafından yoğun ilgi görüyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan yaklaşık 850 yıllık Sivrihisar Ulu Cami ise zamana karşı dik duruşuyla göze çarpıyor.

Yenilikçi projeler ile ön plana çıkan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Sivrihisar tarihi açıdan zengin bir ilçedir. Nasreddin Hocamızın ’dünyanın merkezi’ olarak nitelendirdiği bu kadim toprakların adı artık Sakin Şehir listesinde yer alacak. Türkiye’nin incisi Sivrihisar; Chianti (İtalya), Svendborg (Danimarka), Trevi (İtalya), Naramata (Kanada), Matakana (Yeni Zelanda) gibi dünyadaki en popüler Sakin Şehirler ile yarışacak” dedi. İHA