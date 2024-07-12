Şıvga Gerez sosyal medyada gündem olan isimlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şıvga Gerez kimdir? Şıvga Gerez hayatı? İşte detaylar…

ŞIVGA GEREZ KİMDİR?

İstanbul'da 29 Ocak 1970 tarihinde doğan Şıvga Gerez, annesi Üftade Kimi'nin izinden giderek sinema ve televizyon dünyasında kendine yer bulmuştur. Dansözlükle başladığı kariyerine, parapsikoloji ve spiritüel danışmanlık alanında devam eden Gerez, çok yönlü kariyeriyle dikkat çekmektedir.

Ünlü sinema oyuncusu Üftade Kimi'nin kızı olan Gerez, kariyerine dansözlükle başlamış ve ardından önemli yapımlarda rol alarak adını duyurmuştur.

KARİYERİNİN İLK YILLARI VE SİNEMA SERÜVENİ

Şıvga Gerez, sinema kariyerine çeşitli yapımlarda rol alarak adım atmıştır. "En Mutlu Olduğum Yer" (2010), "Kurtlar Vadisi" (2003) ve "Dansöz" (2001) gibi filmler ve dizilerde sergilediği performanslarla dikkat çekmiştir. Özellikle İbo Show'da dansöz olarak gösterdiği performans, onu geniş kitlelere tanıtmıştır.

ORYANTALLİKTEN PARAPSİKOLOJİYE YOLCULUK

Başarılı bir oryantal olan Şıvga Gerez, zamanla parapsikoloji ve spiritüel danışmanlık alanında da faaliyet göstermeye başlamıştır. Günümüzde, bu alanlarda danışmanlık yaparak kariyerine devam etmektedir.

ROL ALDIĞI ÖNEMLİ YAPIMLAR

Gerez, kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol almıştır. Öne çıkan yapımları arasında "En Mutlu Olduğum Yer" (2010), "Büyük Yalan" (2004), "Kurtlar Vadisi" (2004) ve "Dansöz" (2001) bulunmaktadır. Bu yapımlarda sergilediği başarılı performanslarla adından sıkça söz ettirmiştir.