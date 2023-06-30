Sivas'ın Doğanşar ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca koruma altına alındı. Sivas'ın Doğanşar ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca koruma altına alındı.Dipsiz Göl mevkisinde bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca, vatandaşlarca ilçeye getirdi.
Kendi imkanlarıyla karacanın yarasını saran vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İlçeye giden ekipler, koruma altına aldıkları karacayı tedavisinin ardından doğaya salacak. AA