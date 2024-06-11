Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

N.N.K. (44) idaresindeki 58 BE 262 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Altınyayla-Pınarbaşı Kavşağı'nda, M.Y. (38) yönetimindeki 38 UE 520 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan D.Ç.Ö. (40) ve S.K. (35) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu arada yaralı sürücü M.Y'nin aracında bulunan kedisiyle ilgilenmesi de dikkati çekti.