Başkan Çetindağ, Mart ayında yaşanan zirai donun çiftçiyi olumsuz etkilemediğini ifade ederek, “Çiftçilerimizin bu aylarda çok dikkatli olması lazım. Gereken önlemleri almaları lazım” ifadelerini kullandı.

Sivas’ta kış boyunca kar yağışının olmaması çiftçileri olumsuz etkiledi. Toprağın yeterli suyu alamaması ile birlikte Mart ayında Sivas Valiliği zirai don uyarısında bulunmuştu. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü ve yoğun kar yağışlarının yaşandığı Sivas’ta Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, ekili ürünlerin soğuk havadan zarar görmediğini söyledi.

“Çiftçilerimizin bu aylarda çok dikkatli olması lazım”

Mart ayının Sivas’ta soğuk geçtiğini ifade eden Başkan Hacı Çetindağ, “Sivas’ta zirai donun etkileyeceği bir sıkıntı olmadı. Güneydoğu ve Akdeniz illerine göre biz baharı biraz daha geç yaşıyoruz. Şu anda çiftçimizi çok etkileyen bir durum yok. Şeker pancarı ve patates ekilip ağaçlarımız tam tomurcuk açmış olsaydı zirai don Sivas’ta büyük sıkıntıya sebep olurdu ama şu anda bir sıkıntı yok. Bu ilerde olmayacağı anlamına gelmiyor. Bilhassa meyvecilik, seracılık yapan çiftçilerimizin bu aylarda çok dikkatli olması lazım. Gereken önlemleri almaları lazım. Mümkün olduğu kadar saman balyaları yakarak ve farklı teknikler kullanarak zirai dona engel olabilirler. Çok şükür ki şu anda ekili ürünlerimizde bir hasar yok” dedi.

Kar yağışının az olmasına bağlı olarak sulama kaynaklarının yetersizliğine de değinen Hacı Çetindağ, şu ifadelere yer verdi: “Kış boyunca kar olmadığında yer altı sularında, barajlarda, akarsularda sorun yaşanır. Endüstriyel bitkiler sulama ister. Sadece yağmur ile olmuyor. Kar yağmadığı sürece sıkıntılar buradan başlıyor. Çiftçilerimizin su kullanımına dikkat etmesi lazım. Mümkün olduğu kadar salma sulama değil akıllı sistemlerle daha az su ile daha fazla verim almaları için çiftçilerimizi gece gündüz uyarıyoruz, uyarmaya da devam edeceğiz.”