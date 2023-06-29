Yeşil Vatan İçin Erozyona “Dur” De! Yeşil Vatan İçin Erozyona “Dur” De!

Sivas'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Sürücülerin yara almadığı kazada araçlardaki N.B. (35), F.B. (15), M.B.K. (13), Ö.K. (33) ve F.A.K. (4) yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. AA