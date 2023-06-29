Sivas'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Sürücülerin yara almadığı kazada araçlardaki N.B. (35), F.B. (15), M.B.K. (13), Ö.K. (33) ve F.A.K. (4) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. AA
Sivas'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Sürücülerin yara almadığı kazada araçlardaki N.B. (35), F.B. (15), M.B.K. (13), Ö.K. (33) ve F.A.K. (4) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. AA
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