Kırmızı-beyazlı ekip, Randers takımının hücum oyuncusu Stephen Odey ile temaslarını sürdürüyor ve forvet hattını güçlendirmeyi planlıyor. Ayrıca, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin de Odey ile ilgilendiği biliniyor.

Stephen Odey, bu sezon Randers formasıyla 36 maça çıkarken 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Hem Sivasspor hem de Göztepe, Danimarka'nın Randers takımında forma giyen 26 yaşındaki Nijeryalı forveti kadrolarına katmak istiyor.

PEKİ, STEPHEN ODEY KİMDİR?

Stephen Pius Odey, 15 Ocak 1998'de Nijerya'da doğdu. Danimarka Süper Lig takımlarından Randers FC'de forvet olarak görev yapan Nijeryalı bir profesyonel futbolcudur. Kulüp kariyerine Nijerya'da başlayan Odey, daha sonra İsviçre, Belçika ve Fransa liglerinde forma giymiştir.

MFM FC (Nijerya): Nijerya Profesyonel Futbol Ligi'nde MFM formasıyla kariyerine başlayan Odey, burada önemli bir performans sergileyerek dikkat çekti.

FC Zürich (İsviçre): Ekim 2017'de İsviçre'nin FC Zürich kulübüne transfer olan Odey, burada uluslararası deneyim kazandı.

KRC Genk (Belçika): Haziran 2019'da Belçika'nın KRC Genk kulübüne transfer olan Odey, burada bir süre forma giydi.

Amiens SC (Fransa): Eylül 2020'de Fransa'nın Ligue 2 takımlarından Amiens SC'ye kiralık olarak transfer olan Odey, burada da oynamıştır.

Randers FC (Danimarka): Ağustos 2021'de Danimarka Süper Lig kulübü Randers FC'ye kiralık olarak transfer olan Odey, burada etkili bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

KİŞİSEL BİLGİLER

26 yaşında olan Stephen Odey, Lagos, Nijerya doğumlu olup medeni durumu ise bekardır.

Odey, kariyerinde birçok başarıya imza atmış ve uluslararası düzeyde Nijerya milli takımı formasıyla da sahaya çıkmıştır.