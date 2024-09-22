Araştırmalara göre, kadınların erkeklere göre daha uzun yaşadığı ortaya çıktı. Sivaslı kadınlar ise bunun nedenini "kadın dırdırına" bağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 yıllarına ilişkin "Hayat Tabloları" çalışmasının sonuçlarını yayımladı.

İllere ve cinsiyete göre doğuşta beklenen yaşam süreleri sonuçlarına göre 2018-2020 yıllar arasında ortalama yaşam süresi erkeklerde 75,9 iken kadınlarda 81,2 olarak açıklanmıştı. 2021-2023 yılları verilerine göre yaşam süreleri erkeklerde 75,6 kadınlarda 80,7 olarak belirlendi. Sivaslı kadınlar ise daha uzun yaşamın sırrını 'kadın dırdırına' bağladı.

"SANIYORUM Kİ KADIN DIRDIRINDAN DOLAYI ERKEKLER ÇOK ÇABUK YAŞLANIYOR"

Eşiyle sürekli kavga ettiğini söyleyen Süreyhan Köser erkeklerin kadınlar yüzünden erken yaşlandığını belirterek, "Sanıyorum ki kadın dırdırından dolayı erkekler çok çabuk yaşlanıyor. Eşim hayatta ama sürekli kavga ediyoruz. Kadınlarda vurdumduymazlık daha fazla. Biz kadınlar daha kolay sosyalleşip dertlerimizi paylaşabiliyoruz, konuşuyoruz.

Geldim şimdi kızıma anlattım rahatladım bitti. Ama eşim içi dolu gitti. Şimdi onu kafada kurup duracak. Hep böyle kafada kurup yaşlanıyorlar. Şimdi kızımla gezerim derdimi sıkıntımı kafamdan atarım. Erkekler hep içine atıyor. Omuzlarındaki yükler de az değil. Her erkek kolay kolay konuşmaz. Kapalı kutular" ifadelerini kullandı.

"AKLI YETİYOR GÜCÜ YETEMİYOR, STRES YAPIYORLAR"

Erkeklerin kadınlara göre daha fazla stres altında olduğunu söyleyen Cemal Erdoğan ise, "Bu nedenle kadınlar daha uzun erkekler biraz daha kısa yaşıyor. İyi, aklı başında olan bir erkek çocuklarının rızkını kazanmalı, helal kazanmalı. İşinde doğru ve dürüst olacak. Bunları düşünen insan strese giriyor. Bazen istese de yapamıyor. Aklı yetiyor gücü yetemiyor. Stres yapıyorlar. Bu da yaşam sürelerini etkiliyor olabilir" dedi.

"DERDİM SIKINTIM VARSA KİMSENİN BİR ŞEYİNİ DİNLEMEM"

Erkeklerin daha rahat olduğunu ifade eden bir vatandaş ise, "Benim hasta bir çocuğum vardı. Eşim evde hasta varmış, misafir varmış hiçbir şey düşünmezdi. Bütün yük sorumluluk bendeydi. Benim bir huyum var. Derdim sıkıntım varsa kimsenin bir şeyini dinlemem kendi sorunumu anlatırım" şeklinde konuştu.