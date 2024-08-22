Tokat ilinin 67 km batısında yer alan Zile ilçesi, zengin tarihi geçmişiyle dikkat çekiyor.

Zile'nin 20 km doğusunda Turhal, güneyinde Artova ve Yozgat'ın Kadışehri, batısında ise Yozgat'ın Çekerek ilçesi ve Amasya'nın Göynücek ilçesi bulunuyor.

Kuzeyinde ise Amasya ili yer alıyor. Coğrafi konumu itibarıyla Zile, 40 derece 19 dakika kuzey enlemi ve 35 derece 45 dakika doğu boylamı arasında yer almakta olup, Tokat iline bağlıdır. Tokat ili ise Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz bölümünde konumlanmıştır.

Zile'nin ilçe statüsündeki tarihi ise oldukça köklü. 1860 yılında Zile’nin Sivas’a bağlı kazası olarak Amasya'ya bağlanma talebi halk tarafından dile getirilmiş, ancak 1862 yılında Sivas’a bağlı kalmasına karar verilmiştir. 1880'de Sivas Vilayetine bağlı Tokat Sancağı'nın kurulmasıyla birlikte Zile, yeni kurulan bu sancağa dahil edilmiştir. Bugün ise Amasya, bu tarihi ilçeyi kendi sınırlarına katma isteğini yeniden gündeme getirmektedir.

Bu durum, Zile'nin tarihsel süreçteki önemini bir kez daha gözler önüne sererken, bölgenin sosyo-politik yapısı üzerinde de önemli bir etkisi olabileceğini gösteriyor.