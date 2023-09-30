Yapay zeka sorulan ve alınan cevaplar son günlerde gündem oluyor. Yapılan son araştırmada ise yapay zekâya Türkiye’nin 81 ilinin rakipleri soruldu. Sorulan sorunun cevapları ise viral oldu. İşte cevaplar:

Türkiye'deki şehirlerin yapay zekâya sorulan rakip illeri belirlendi. Bu soruların içinde yer alan Sivas'ın rakip şehri, Kayseri olarak açıklandı.

SİVAS, YAPAY ZEKA GÖZÜNDE RAKİPLERLE DOLU!

Yapay zeka tarafından yapılan bu analize göre Sivas'ın rakibi Kayseri olarak belirlenirken, Sivas'a rakip olan illerin sayısı 3'e oldu. Yapay zeka verilerine göre Sivas'a rakip olan şehirler şunlar: Yozgat, Tokat ve Çorum.

DİĞER ŞEHİRLERİN RAKİPLERİ

Yapay zeka tarafından belirlenen rakipler şu şekilde sıralandı: Yozgat'ın rakibi Sivas, Kırşehir'in rakibi Aksaray, Tokat'ın rakibi Sivas, Amasya'nın rakibi Tokat, Nevşehir'in rakibi Kayseri ve Kayseri'nin rakibi ise Eskişehir oldu.

Yapay zeka analizi, Türkiye'nin farklı illerini karşı karşıya getirerek ilginç sonuçlar ortaya koydu. (Melike Aslı Arslan)