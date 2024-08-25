Kadı Burhâneddin, Danişment, Eretna Beyliği gibi önemli Türk beyliklerinin başkenti olan bu şehir, Selçuklu Devleti döneminde de önemli bir merkez olarak biliniyor.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde eyalet merkezi olarak büyük bir öneme sahip olan Sivas, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Anadolu'nun birlik ve dirlik sembolü haline gelmiştir. Millî Mücadele döneminde Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin kritik anlarına ev sahipliği yapmış ve 108 gün boyunca Millî Mücadele'nin başkenti olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ağırlamıştır. Sivas Kongresi, tarihte bir direnişin simgesi olarak öne çıkarken, aynı zamanda milletin tümünü kapsayan bir örgütsel faaliyetle milli bir meclis işlevi görmüştür.

Günümüzde Sivas'ın tarihi zenginliği korunmaya devam etmektedir. UNESCO tarafından "Dünya Kültür Mirası" listesine alınan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, büyüleyici mimarisi ve tarihi değeriyle şehrin en dikkat çekici yapılarındandır. Ayrıca, Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Antlaşması'nın metne döküldüğü Sarissa antik kenti, Sivas'ın zengin tarihine tanıklık eden önemli bir noktadır.

Sivas, tarih boyunca birçok medeniyetin egemenliğine girmiş bir şehir olarak, İlhanlılar, Selçuklular, Osmanlılar ve diğer birçok kültürden izler taşımaktadır. Her medeniyet, şehre kendi kültürel ve tarihi izlerini bırakarak Sivas'ı zengin bir mozaik haline getirmiştir.

SİVAS’IN TARİHİ İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Sivas, tarih boyunca farklı medeniyetler ve kültürlerin etkisi altında kalmış ve bu da şehrin farklı dönemlerde çeşitli adlarla anılmasına neden olmuştur. Bu eski adlar, Sivas'ın tarihsel değişimini ve kültürel etkileşimlerini yansıtan önemli işaretlerdir.

Antik dönemde "Sebaste" adıyla anılan Sivas, Romalıların bölgeye hâkimiyet kurduğu dönemlere dayanır. Pontus kralı Polemon'un eşi Pitodoris tarafından verilen bu isim, Roma İmparatoru Augustus’a duyulan saygıyı ifade eder.

"Sipas" adı, şehrin kuruluş yıllarına dair efsanevi bir hikâyeye dayanır. Şehirde bulunan üç su kaynağının "üç göz" anlamına gelen "Sipas" adıyla anıldığı söylenir.

Diğer antik dönem isimleri arasında Megalopolis, Kabira, Diaspolis (Tanrı Şehri), Talaurs, Danişment İli, Eyalet-i Rum ve Eyalet-i Sivas yer alır. Bu isimler, Sivas’ın tarihsel dönemlerinin, yönetimlerinin ve kültürel etkileşimlerinin izlerini gösterir.