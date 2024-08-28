Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2023 yılına ait nüfus verileri kamuoyuyla paylaşıldı. İç Anadolu Bölgesi şehirlerinden Yozgat ve Sivas’ın nüfus yoğunluğu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı.

TÜİK, 2023 yılına ait nüfus verilerini kamuoyuyla paylaştı. Vatandaşlar yeni verilere göre komşu iki şehir arasında nüfus farkını araştırmaya başladı. Veriler Yozgat ve Sivas illeri arasında nüfus farkını ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre, 2023 yılında Yozgat’ın nüfusu 420 bin 699 olarak kaydedildi. Aynı dönemde Sivas’ın nüfusu ise 650 bin 401 olarak açıklandı.

Bu sonuçlara göre Sivas’ın, Yozgat'ta göre daha fazla nüfusa sahip olduğu ortaya çıktı.