Yapay zekâ, Türkiye'nin 81 iline yönelik ilginç bir soruyu yanıtladı: Hangi şehirlerin rakipleri kimler? Sonuçlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve tartışma yarattı. Peki, Yozgat’ın rakibi kim oldu? İşte detaylar:

Son günlerde, yapay zekâya yöneltilen soruların cevapları kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor. Türkiye genelinde yapılan bir araştırmada, yapay zekâdan Türkiye’deki 81 ilin rakip şehirleri soruldu. Alınan yanıtlar ise sosyal medyada viral oldu. Yozgat’ın bu listedeki rakibi ise dikkat çekti.

YAPAY ZEKAYA GÖRE YOZGAT’IN RAKİBİ: SİVAS

Yapay zekaya yöneltilen sorular arasında Yozgat da yer aldı. Verilen cevapta, Yozgat’ın rakip şehri olarak Sivas gösterildi. Ancak, Yozgat'ın kendisinin hiçbir şehre rakip olarak belirtilmemesi ise kafaları karıştırdı. Bu durum, Yozgat’ın teknoloji dünyasında bile 'makus talih' olarak anılmasına yol açtı.

YOZGAT'IN KOMŞU İLLERİNİN RAKİPLERİ

Yapay zekanın belirlemelerine göre, Yozgat’ın çevresindeki illerin rakipleri de açıklandı:

Kırşehir’in rakibi Aksaray,

Sivas’ın rakibi Kayseri,

Tokat’ın rakibi Sivas,

Amasya’nın rakibi Tokat,

Kırıkkale’nin rakibi Ankara,

Nevşehir’in rakibi Kayseri,

Kayseri’nin rakibi ise Eskişehir olarak belirlendi.

Bu sonuçlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak kullanıcıların dikkatini çekti.