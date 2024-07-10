Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, Marmara'nın doğusu, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Van ve Batman çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

16 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Artvin, Çankırı, Çorum, Erzurum, Giresun, Kars, Kastamonu, Ordu, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Bayburt, Bartın, Ardahan ve Karabük'te sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yozgat'ta havanın bugün öğleden sonra yağışlı olması bekleniyor.

YOZGAT’TA BUGÜN HAVA DURUMU:

En yüksek hava sıcaklığı 28 derece

En düşük hava sıcaklığı 16 derece

Nem en yüksek % 84

Nem en düşük % 39

Yozgat'ta bugün havanın GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.