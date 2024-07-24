Türkiye genelinde sıcak havalar etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü çarşamba günü için sağanak yağış uyarısında bulundu. Birçok ilde yağış bekleniyor. Peki, Yozgat’ta hava nasıl olacak? İşte, hava durumu...

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Temmuz hava durumu tahminlerini açıkladı. Bugün İstanbul, Isparta, Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Balıkesir, Erzurum ve Van'da sağanak yağış görülecek. Ayrıca, Doğu Akdeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olacağı ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

SARI KODLU UYARILAR

Beş il için sarı kodlu uyarı yapılırken, İstanbul, Kocaeli, Adana, Hatay, Çankırı, Sivas, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars ve Van'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BÖLGESEL YAĞIŞLAR VE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Isparta, Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyi, Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz’de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT

Meteoroloji, sağanak yağışların özellikle Doğu Akdeniz'de kuvvetli olabileceği uyarısında bulunarak, su baskınları, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi: "Bugün sağanağın etki alanı genişleyecek, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu Bölgesi genelinde, Akdeniz'in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Öte yandan Aydın ve Denizli'de 42-43, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde olacak.”

YOZGAT'TA HAVA DURUMU

Yozgat’a ise 26 Temmuz Cuma ve 27 Temmuz Cumartesi günleri yağış gelmesi bekleniyor. Yozgat’ta bugünün ise güneşli geçmesi bekleniyor.