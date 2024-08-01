Sivas’ta biçerdöverler buğday tarlalarına girdi. Önceki yıl yoğun yağışlar nedeniyle ürünlerinde kalite kaybı yaşayan çiftçilerin yüzü bu yıl güldü. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve beraberindekiler, Aşağıyıldız köyünde hasat programına katıldı. Çiftçilere kolaylık dileyen Vali Şimşek, kolları sıvayıp biçerdöverin sürücü koltuğuna oturdu. Bir süre buğday hasat eden Vali Şimşek, bereketli ve rekoltesi yüksek bir sezon geçirildiğini söyledi.

Rekor üretim bekleniyor

Geçen yıl 800 bin ton civarında ekimin olduğunu ve bu yıl rekoltenin yüzde 15 artışla 1 milyon tona yükseldiğini ifade eden Vali Şimşek, "Çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Ürünlerimizde hem kalite hem de miktar yönünden ciddi artış var. Nitelik yönünden bakacak olursak geçen yılki pazarlama sorununu bu yıl üreticilerimiz yaşamıyorlar. Çünkü ürünleri kaliteli. Aynı şekilde nicelik olarak da geçen yıl 800 bin ton civarında ekim varken, bu yıl yüzde 15 artışla 1 milyon tona yükselmiştir" diye konuştu.

"Amacımız üretimi ve kaliteyi daha da artırmak"

Sivas’ın ülkemizin tahıl ambarlarından biri olduğunu kaydeden Vali Şimşek, "İlimiz, bitkisel üretim merkezi konumunda. Bizler de bu üretimin artması için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Hem Tarım Bakanlığı hem de Sivas İl Özel İdaresi tarafından çiftçilerimize çok büyük destekler sağlandı. Amacımız üretimi ve kaliteyi daha da artırmak hem de ekilmeyen arazinin kalmamasını sağlamak. Böylece tarımda kırsal kesimde üretimi ve istihdamı artırmak istiyoruz. Çiftçilerimizin ekonomik durumunu, gelirini daha da yukarılara taşımak istiyoruz. Çiftçilerimize bereketli, hayırlı bir hasat sezonu diliyorum" dedi.