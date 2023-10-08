Tahmini Okuma Süresi: dakika

Geçtiğimiz yıllarda yetersiz üretim nedeniyle fiyatıyla gündem olan patates Sivas çiftçisini harekete geçirmişti. Sivaslı patates üreticilerii bu yıl 91 dekarlık alanda ekim yaptı. Olgunlaşan patateslerin hasadına başlanıldı. Hasat işlemi yoğun bir şekilde devam ederken, bu yıl üretim miktarında rekor kırılması bekleniyor. Yaşanan kuraklığa ve girdilere rağmen Sivas’ta geçtiğimiz yıl 400 bin ton patates üretilirken, bu yıl üretim miktarının 450 bin tona yükselmesi bekleniyor.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Sivas’ta geçen sezon 86 bin dekarda patates ekilmişti, bu sene 91 bin dekar civarında patates ekildi. Sivas’ta bir yıl içerisinde patates ekiminde 5 bin dekar artış oldu. Sulamaların açılmasından dolayı, çiftçilerimizin daha bilinçli olmasından dolayı, patates fiyatlarının iyi olmasından dolayı çiftçimiz yönlendirilmiş oldu ve artış görüldü. Bu sene de baktığımız zaman geçen sene 400 bin ton hasat edilen patatesimiz bu sene yaklaşık 450 bin ton bekleniyor ve bu Sivas için iyi bir rakam” dedi.

TÜRKİYE'NİN PATATES TOHUMU SİVAS'TAN

Çetindağ, Sivas’ın Türkiye’de patates tohumu üretim merkezi olduğunu ifade ederek, “Her sene patates gündemden düşmeyen bir konuydu, çiftçimiz üretmediği için patates fiyatları çok yüksek diyorlardı. Sivas çiftçisi devreye girdikten sonra biz patatesin fiyatını düşürmüş olduk. Kış mevsimlerinde tüketicilerimizin en çok kullandığı ürün patates. Yaklaşık 63 bin tonu patates tohumu üretiyoruz ve biliyorsunuz Türkiye’de patates tohumunu üreten merkeziz. Sivas’ın toprakları bakir olduğu için kaliteli tohum üretiliyor. Kışlık ve sofralık patateslerin Türkiye’de en son hasadı Sivas’ta yapılıyor ve bu yüzden hem aroması güçlü oluyor hem de kabuğu kalın olduğu için kışlık saklamada daha dayanıklı oluyor. Türkiye’de yaşanan patates sıkıntısını Sivas çiftçisi tüm zorluklara rağmen gündemden düşürdü. Önümüzdeki sene 90 bin dönüm rakamını önümüzdeki sene 100 bin 120 bin dönüm üzerinden her sene artırarak ülkemize faydalı olmaya sağlayacağız” ifadelerini kullandı.