Limon, 1978 senesinde Sinop’un Boyabat ilçesinde dünyaya geldi. 1996 yılında Boyabat İmam Hatip Lisesi’nden, 2002 senesinde Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni başarıyla bitirdi. Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi’ni derece ile bitirdi.

Limon, Sinop-Erfelek ve İstanbul-Üsküdar’da vaiz olarak görev yaptı. Daha sonra Sivas-Gölova İlçe Müftüsü, Çankırı İl Müftü Vekili ve İl Müftü Yardımcısı olarak hizmet verdi. Hadis alanında yüksek lisansını bitirdi.

Kızılcahamam İlçe Müftüsü iken 31 Mart 2023 yılında Keçiören İlçe Müftülüğü görevine başlayan Limon, evli ve 4 kız çocuğu babasıdır.