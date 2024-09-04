Başkan Aydoğmuş, kulübün ilçeler arası birlik ve beraberliği güçlendirme hedefi doğrultusunda bu hazırlık maçlarının büyük önem taşıdığını belirtti.

“İLÇELER ARASI BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÜÇLENDİRME HEDEFİMİZ DEVAM EDİYOR”



Aydoğmuş, yaptığı açıklamada, “EMS Sivas Spor Kulübü’nün düzenlediği Sivas Cup Turnuvası’na katıldık ve turnuvanın ardından Yozgat’ta ilçeler arası hazırlık maçlarına ara vermeden devam ediyoruz. Bu maçlar, ilçeler arası birlik ve beraberliği güçlendirmek açısından büyük bir fırsat sunuyor” dedi.

SARIKAYA BELEDİYE SPOR İLE HAZIRLIK MAÇI

Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü U11 ve U12 takımlarının, Sarıkaya Belediye Spor ile Sarıkaya şehir stadyumunda gerçekleştirdiği hazırlık maçına da değinen Aydoğmuş, “Sarıkaya Belediye Spor Kulübü bize dostça bir ev sahipliği yaptı. Bu güzel misafirperverlikleri için Sarıkaya Belediye Spor Kulübü Teknik Direktörü ve sporcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca, İzmir Bergama Gençlik Spor’dan yeni transferimiz 11 yaşındaki kaleci Rüzgar Ayaz, ilk maçında büyük bir başarı gösterdi ve teknik heyetimizden tam not aldı” ifadelerini kullandı.

FUTBOLUN GÜZEL AHLAKI VE TEŞEKKÜRLER

Aydoğmuş, futbolun güzel ahlakını ve spora olan bağlılıklarını her zaman koruyacaklarını belirterek, Sarıkaya Belediye Spor yöneticilerine, teknik heyetine ve sporcularına teşekkürlerini iletti. Ayrıca, Akdağmadeni Gücü Futbol Kulübü oyuncuları, teknik direktör Hakan Altın ve takım koordinatörü İsmet Yaşar’a da emekleri ve başarıları için teşekkür etti.