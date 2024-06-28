TÜİK'in aynı raporuna göre, komşu illerde de otomobil sayıları dikkat çekici seviyelerde. Sivas'ta 97 bin 260, Amasya'da 68 bin 746 ve Çorum'da ise 90 bin 847 araç trafiğe kayıtlı durumda. Türkiye genelinde ise trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 15 milyon 333 bin 952 olarak kaydedildi.

İstanbul, 3 milyon 597 bin 81 araç ile en yüksek otomobil sayısına sahip il olurken, Hakkari 2 bin 346 araç ile en düşük otomobil sayısına sahip il olarak öne çıkıyor.

Her yıl artan otomobil sayısı, kentleşmenin hızlanması, gelir seviyesinin yükselmesi ve kredi imkanlarının yaygınlaşması gibi nedenlerle açıklanabilir. Bu artış, Türkiye genelinde ulaşım altyapısının ve ekonomik koşulların iyileştiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

OTOMOBİL SAYISINDAKİ ARTIŞIN NEDENLERİ

Trafiğe kayıtlı otomobil sayısındaki artış, Türkiye genelinde ekonominin ve ulaşım altyapısının gelişimi açısından önemli bir gösterge. Artan kentleşme, insanların otomobil sahibi olma isteğini artırırken, gelir seviyelerinin yükselmesi ve genişleyen kredi imkanları da bu artışı destekliyor.

Yozgat'taki otomobil sayısının 53 bine dayanması, şehrin ekonomik canlılığını ve gelişimini de ortaya koyuyor. Bu trend, ülke genelinde benzer şekilde devam ediyor ve her geçen yıl daha fazla kişi otomobil sahibi oluyor.

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE'DE OTOMOBİL SAHİPLİĞİ

Yozgat: 52.936 otomobil

Sivas: 97.260 otomobil

Amasya: 68.746 otomobil

Çorum: 90.847 otomobil

Türkiye Genel: 15.333.952 otomobil

İstanbul: 3.597.081 otomobil

Hakkari: 2.346 otomobil

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri, otomobil sahipliğinin ülke genelinde her geçen yıl arttığını ve bu artışın ekonomik ve sosyal değişimlerle paralel ilerlediğini gösteriyor.