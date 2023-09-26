Bu büyük değişiklikler arasında Sivas da yer alıyor.

AK Parti tarafından üzerinde titizlikle çalışılan yeni yerel yönetim planlarına göre, 51 il daha büyükşehir belediye statüsü kazanacak. Bu kararın temel amacı, büyükşehir belediyeleri aracılığıyla şehirlerin daha etkili bir şekilde planlanmasını sağlamaktır. Böylece, kentsel gelişim daha düzenli ve koordineli bir şekilde gerçekleştirilebilecektir.

Bu önemli değişiklikle birlikte, vatandaşlar hem büyükşehir belediye başkanlığı hem de kendi ilçelerinin belediye başkanlığı için oy kullanma hakkına sahip olacaklar. Sivas da, büyükşehir statüsüne yükselen iller arasında yer alarak bu dönüşümün bir parçası olacak. (Haber Merkezi)