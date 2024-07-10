Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren önemli bir değişikliğe imza atarak, akıllı sayaç sistemine geçileceğini duyurdu. Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) adı verilen bu yeni düzenleme ile mevcut sayaçlar tek tek sökülecek ve merkezi bir yazılım ile yönetilen akıllı sayaçlarla değiştirilecek. İki yönlü haberleşme sayesinde elektrik tüketim verileri doğrulanacak ve güvenli bir şekilde saklanacak.

AKILLI SAYAÇLAR VE YENİ SİSTEMİN DETAYLARI

MASS sistemi; modem, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolü, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulamasından oluşacak. Sayaçların değiştirilme süreci ise dağıtım lisansına sahip tüzel kişiler tarafından yürütülecek.

FATURA KARŞILAŞTIRMA VE UYARI SİSTEMİ

Yeni sistem ile birlikte Elektrik Dağıtım şirketleri, mobil uygulama üzerinden abonelere hizmet sunacak. Aboneler, günlük ve aylık ortalama elektrik tüketimlerini cep telefonları aracılığıyla kolayca takip edebilecek. Aşırı tüketim durumunda, kaçak kullanım ihtimaline karşı anında uyarı yapılabilecek. Ayrıca, benzer kullanıcıların ortalama tüketimleri ile karşılaştırmalar yapılarak abonelere bilgilendirme sağlanacak ve tüketim sınır aşımı durumunda uyarılar gönderilecek.

KESİNTİLER ANLIK BİLDİRİLECEK

Yeni düzenleme kapsamında, abonelerin bulundukları yıl ve bir önceki yılın kesinti süreleri ve sayıları karşılaştırılabilecek. Mobil uygulama üzerinden bildirimli ve bildirimsiz kesintiler hakkında anlık bilgi verilecek ve abonelerin şikayet ve talepleri de bu uygulama üzerinden alınabilecek.

ABONELERE UYARI YAPILACAK

Sistem üzerindeki elektrik sayaçlarının kapanma periyotları tanımlanacak ve tüketim oluşması durumunda abonelere uyarı bildirimi yapılacak. Teknik kalite parametreleri kapsamında aboneye bilgi verilirken, elektrik kullanımı ile ilgili elde edilen veriler internet üzerinden paylaşılacak.

YENİ SİSTEMLE UYUMLU ÇALIŞACAK

MASS sistemine geçiş sürecinde yeni sayaçlara öncelik tanınacak. Sanayi ve tarımsal aboneler, yıllık tüketimi 10 megavat saatin üzerinde olan sayaçlar, arıza nedeniyle değiştirilmesi gereken sayaçlar ve kaçak elektrik şüphesi bulunan sayaçlar öncelikli olacak. Zamanla tüm elektrik şebekesinde bu yeni sistem yaygınlaştırılacak. Halihazırda kullanılan ve uzaktan okumaya imkan veren sayaçlar da yeni sistemle uyumlu çalışacak. Sistemin veri güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla çalışma sistemi kayda alınarak devam edecek.

Yeni düzenleme ile elektrik aboneleri, tüketimlerini daha yakından takip edebilecek, olası kaçak kullanımlara karşı anında uyarılacak ve kesintiler hakkında anlık bilgilere ulaşabilecek. MASS sistemi, elektrik kullanımını daha güvenli ve şeffaf bir hale getirecek.