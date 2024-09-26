Hazine ve Maliye Bakanlığı, tapuda işlem gören değerlerin gerçek değerler üzerinden belirlenmesi amacıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalışmalarını hızlandırdı.

Meclis’in açılmasıyla birlikte konunun detaylarının gündeme gelmesi bekleniyor. Bu yeni sistem, Yozgat dahil olmak üzere tüm vatandaşları doğrudan etkileyecek.

KAYIT DIŞILIĞINA KARŞI MÜCADELE

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkul alanında yaşanan kayıt dışılığı önlemek için çeşitli stratejiler geliştirmiş durumda.

Bakanlık, dünya genelindeki benzer uygulamaları inceleyerek, Yozgat’ta da tapuda gerçek değer üzerinden işlem yapılmasını sağlamak amacıyla analiz çalışmalarını ve saha denetimlerini artırmayı hedefliyor. Bu sayede, alım satım işlemlerinde tespit edilen uyumsuzluklarla ilgili gerekli adımların atılması bekleniyor.

FİYAT UYANIKLIĞI SORUNU

Gayrimenkul alım satımında, tapuda beyan edilen tutarın yüzde 4’ü tapu harcı olarak ödeniyor. Ancak Yozgat’ta da birçok alıcı ve satıcı, satış bedelini düşük göstererek tapu harcından kaçma yoluna gitmektedir.

Bu durum yasal olmamakla birlikte sıkça başvurulan bir yöntem haline geldi. Çoğu zaman gayrimenkulün gerçek satış değeri yerine, vergi değeri veya bu değerin biraz üstü gösteriliyor; böylece hem alıcı hem de satıcı daha az vergi ödeme peşinde koşuyor.

VATANDAŞLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ

Bakanlık, gayrimenkul gelirlerinin kayıt altında kalmasını sağlamak için çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. Değer artışı kazancı elde edenlerin, beyanname vermeleri gerektiği hatırlatılarak yasal yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi teşvik ediliyor. Bu sayede, gayrimenkul piyasasında şeffaflığın artırılması ve kayıt dışılığın önlenmesi hedefleniyor.

DEĞER HARİTASI OLUŞUYOR

Gayrimenkul uzmanları, Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da değer karmaşasının giderilmesi için çalışmaların başladığını belirtiyor.

Taşınmazların sigorta, satış ve kira değerleri arasındaki belirsizliklerin giderilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, Yozgat’ta tapu işlemlerinde doğru değerlerin beyan edilmesi için bir değer haritasının oluşturulması gerektiğini ifade ediyor.

Ayrıca, bu yeni sistemle birlikte tapu harcında yapılacak indirimlerin, Yozgat’taki gayrimenkullerin doğru değerlerde satılması açısından büyük bir fırsat sunabileceği kaydediliyor.

Yeni düzenleme ile birlikte, Yozgat’taki tapu işlemlerinin daha şeffaf hale gelmesi ve gayrimenkul piyasasında adaletin sağlanması hedefleniyor. Vatandaşların bu değişimden nasıl etkileneceği ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.