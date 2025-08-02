Seyhan Soylu, 1973 yılında İstanbul Samatya’da dünyaya gelmiştir.

Annesi CHP Kadın Kolları Üyesi bir öğretmen, babası ise Elçilik görevlisi olarak çalışmıştır.

Çok küçük yaşlardan itibaren kendisini kadın olarak gördüğünü ve ileride bu değişimi gerçekleştireceğinin hayali ile yaşadığını belirtmiştir.

Cinsiyet Değişikliği

İlk kadınlık hormonunu ise 13 yaşında iken almıştır. Daha sonra Polis Akademisi’ne 1. olarak girmeyi başarmış ancak cinsel kimliği ve tercihi nedeni ile okuldan atıldığını söyleyen Sisi, spermlerini dondurarak kadın olmuştur.

Seyhan Soylu, Londra’ya giderek yeni kimliği ile yeni bir hayata adım atmıştır. Kolunda bir bozkurt dövmesi bulunan Sisi, kendisini Milliyetçi travesti olarak tanımlamaktadır.

Hatta MHP tarafından kendisine davet geldiğini ancak partinin zor durumda kalmaması için reddettiğini açıklamıştır.

Azerbaycan Bakü’de radyo televizyon eğitimi almıştır. Şarkıcı olarak da boy göstermiş ancak bu sevdası yarım kalmıştır.

Bir Çok Ünlü İle Çalıştı

Seyhan Soylu, günümüzde organizatör ve ünlülerin menajeri olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ajda Pekkan, Demet Akalın, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç, Hadise gibi isimlerin menajerliğini yapmıştır.

Evliliği ile Gündem Oldu

Ayrıca televizyon programlarına da katılarak gündeme gelmiştir. 2020 yılında Rizeli iş insanı Fahri Yazıcı ile imam nikahıyla evlenmesiyle de magazin gündemine oturmuştur.