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Amasya’da etkili olan sis denizi şehri kapladı. Şehrin zirvesindeki Çakallar mahallesinden aşağı bakıldığında şehri kapladığı görülen siz denizi görenleri mest etti.

Sıcaklığın düşmesiyle beraber etkili olan sis yerleşim yerlerinin üzerini kapladı. Çakallar mahallerinden görüntülenen sis ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Nadir görülen doğa olayı görenleri hayran bırakırken vatandaşlarda o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Sis denizinin tüm şehri kapladığını anlatan Ercan Eftelioğlu, “Uzun zamandır böyle manzarayla karşılaşmamıştım. Gerçekten çok güzeldi” diye konuştu.