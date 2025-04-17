DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırılmasının ardından, kızı Ceren Önder Kandemir’in yaşamı kamuoyunda merak konusu oldu.

1992 yılında dünyaya gelen Ceren Önder Kandemir, siyasetçi, yönetmen ve yazar kimlikleriyle tanınan Sırrı Süreyya Önder’in tek çocuğudur. Kişisel yaşamını büyük ölçüde göz önünde tutmasa da, zaman zaman yaptığı paylaşımlar ve çalışmalarıyla gündeme gelmektedir.

Yazarlık yönüyle de bilinen Ceren Önder Kandemir’in “Ayıp Payı” isimli bir şiir kitabı bulunmaktadır. Sosyal medyada sınırlı paylaşımlarda bulunan Kandemir, özellikle son dönemde babasının sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için” ifadelerini kullandı.

Ceren Önder Kandemir, ilk evliliğini 2015 yılında Emre Abay ile gerçekleştirmiştir. Bu evlilik bir süre sonra sona ermiş; ardından Yasin Cem Kandemir ile evlenerek soyadını "Kandemir" olarak güncellemiştir.

Özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ceren Önder Kandemir, hem ailesiyle olan bağları hem de bireysel üretimleriyle zaman zaman gündeme gelmeye devam etmektedir.