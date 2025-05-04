Önder’in yaşamı kadar özel hayatı da gündeme gelirken, eski eşi Halide Tülay Demirsöz merak edilen isimlerden biri oldu. 1991 yılında Sırrı Süreyya Önder ile dünyaevine giren Halide Tülay Demirsöz, bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çift, kızlarına Ceren adını verdi. Ancak evlilik uzun sürmedi ve çift bir süre sonra yollarını ayırdı.

KAMUOYUNDAN UZAK BİR HAYAT SÜRDÜ

Halide Tülay Demirsöz hakkında kamuya açık bilgiler oldukça sınırlı. Medyada nadiren yer alan Demirsöz, özellikle Sırrı Süreyya Önder ile olan evliliği ve kızları Ceren Önder sayesinde bilinir hale geldi. Eğitim geçmişi, mesleki yaşamı ya da memleketi gibi bilgilere dair net veriler bulunmamaktadır.

KIZI CEREN ÖNDER DE ZAMAN ZAMAN GÜNDEME GELİYOR

Çiftin kızı Ceren Önder de zaman zaman kamuoyunun ilgisini çekiyor. Ancak hem annesi Halide Tülay Demirsöz hem de Ceren Önder, medyada daha çok özel yaşamlarıyla gündeme geliyor ve kamuoyunda düşük profilli bir duruş sergiliyorlar.