TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle dün akşam saatlerinde Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı. Saat 22.41'de kalbi duran Önder'e ilk müdahale 112 ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Acil serviste 10 dakika boyunca kalp masajı uygulanan Önder’in kalbi saat 23.05’te yeniden durdu.

Hızla ameliyata alınan Önder’in operasyonu saat 23.35’te başladı ve yaklaşık 12 saat sürdü. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Önder’in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a yaptığı açıklamada, “Bizi umutlandıran bir iki parametre var. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor,” ifadelerini kullandı.

Vücut fonksiyonlarını destekleyen bir cihazın kalp ve akciğer işlevini üstlendiğini belirten Sağbaş, hastanın durumunun anlık olarak takip edildiğini söyledi.