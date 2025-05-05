Toplumcu İslam yorumları ve siyasal duruşuyla kamuoyunda sıkça gündeme gelen ilahiyatçı-yazar Recep İhsan Eliaçık, özellikle "Antikapitalist Müslümanlar" hareketinin öncülerinden biri olarak tanınıyor. Son olarak hayatını kaybeden siyasetçi ve yazar Sırrı Süreyya Önder’in cenaze namazını kıldırmasıyla yeniden gündeme gelen Eliaçık’ın yaşamı, eğitimi ve çalışmaları merak ediliyor.

İHSAN ELİAÇIK KİMDİR?

Recep İhsan Eliaçık, 23 Aralık 1961 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kayseri ve Kırşehir’deki çeşitli okullarda tamamladı. 1985 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne başladı, ancak 1990 yılında mezun olmadan fakülteden ayrıldı. Bu tarihten sonra bağımsız yazarlık hayatına adım atan Eliaçık, pek çok gazete ve dergide yazılar kaleme aldı.

Kayseri Gündem, Gerçek Hayat, Değişim, Yeryüzü, Bilgi ve Düşünce, Yarın, Özgün İrade, Bilgi Adam ve Zaman gibi yayın organlarında yazıları yayımlandı. Din, toplum, siyaset ve etik konularında İslamî bir perspektifle düşünceler geliştiren Eliaçık’ın yayımlanmış 20'nin üzerinde kitabı bulunuyor.

SOSYAL ADALET VURGULU İSLAM YORUMU

Eliaçık, özellikle İslam'ı sosyal adalet ve eşitlik çerçevesinde yorumlamasıyla dikkat çekti. "Antikapitalist Müslümanlar" adlı oluşumun düşünsel temelini atan isim olarak öne çıkan Eliaçık, bu çerçevede yaptığı açıklamalarla genç kuşaklar ve farklı İslamî çevreler arasında etkili bir figür hâline geldi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Ailenin isteği üzerine cenaze namazını Recep İhsan Eliaçık kıldırdı. Bu gelişmenin ardından Eliaçık’ın hayatı ve görüşleri bir kez daha gündeme geldi.

GEZİ PARKI SÜRECİNDEKİ AÇIKLAMALARI

Gezi Parkı protestoları sırasında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hakkında 50 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldı. Eliaçık, sürece ilişkin yaptığı açıklamalarda, Erdoğan’ın kullandığı sert ifadeleri eleştirerek karşılıklı söylemlerin hukuk önünde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirmişti.

KİŞİSEL YAŞAMI VE ESERLERİ

Evli ve beş çocuk babası olan Eliaçık, Arapça bilmektedir ve İstanbul’da yaşamaktadır. Eserleri arasında İtikat Üzerine, Devrimci İslam, İslam’ın Üç Çağı, Gerçek Hayat Dini, Hanginiz Muhammed, Demokratik Özgürlükçü İslam, Zamanın Sözü ve Öteki İslam Tarihi gibi başlıklar yer almaktadır.