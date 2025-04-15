DEM Parti Meclis Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, bu akşam saatlerinde geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan DEM Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, doktorlardan gelecek bilgileri beklediklerini belirtti. Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, “DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.