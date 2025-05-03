DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından, kalp krizi ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 62 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Önder'in vefatı, hem siyasi camiada hem de halk arasında büyük üzüntüyle karşılandı. Sırrı Süreyya Önder, uzun yıllar süren siyasi kariyerinde birçok önemli görevi üstlenmiş, toplumun farklı kesimlerinden geniş bir destek almıştı.