Şırnak Valisinin kim olduğu merak edilerek araştırılıyor. Peki, Şırnak Valisi kimdir? İşte detaylar…

Son dönemlerde merak edilerek araştırılan Şırnak Valisi Cevdet Atay’dır.

CEVDET ATAY KİMDİR?

Aslen Elazığ’lı olan Vali Atay; Samsun Kavak, Isparta Aksu ve Kırşehir Çiçekdağı ilçelerinde Kaymakamlık Vekilliği görevlerini yaptı. Çorum Oğuzlar, Malatya Arguvan, Doğanşehir ve Trabzon Çaykara ilçelerinde Kaymakamlık görevi yapan Atay, İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlıkları görevlerinden sonra Eylül 2018’de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevine atandı.

09 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Resmî gazetede yayımlanan kararname ile Düzce Valisi olarak atanan Atay, 09 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ise atandığı Şırnak Valiliği görevine 17 Ağustos 2023 tarihinde başladı.

Evli olan Cevdet Atay, Elçin Atay ile evli olup, iki çocuk babasıdır.