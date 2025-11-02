Payzın'ın hayatını birleştirdiği iş insanı Turgay Gümüş, özellikle şarap üretimi alanında ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor.

Gümüş, İzmir'in Çeşme ilçesinde butik bir şaraphanede şarap üretimi gerçekleştiriyor.

Gümüş'ün ürettiği üç şaraptan iki tanesi, (Şirin Grenache Roze 2023 ve Alara Chardonnay-Sultaniye Beyaz 2023) dünyada referans kabul edilen Decanter Dergisi'nin 2024 yılı Dünya Şarap Ödüllerinde bronz madalyaya layık görüldü.

Şirin Payzin İle Evlendi

Gazeteci Şirin Payzın, İtalya'nın Venedik kentinde 16. yüzyıldan kalma tarihi bir saray olan Palazzo Contarini Polignac'ta evlendi.

Tören, Venedik'in büyüleyici atmosferinde ve Grand Canal üzerinde yer alan bu özel mekanda gerçekleşti.

Davetli listesi sadeydi ve çiftin yakın dostları nikaha katıldı.

Nikah sonrası özel bir akşam yemeği düzenlendi. Payzın, bu evlilikle birlikte sade ve zarif bir tören tercih etti.