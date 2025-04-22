Sırbistan’da düzenlenen ISF U15 Okul Sporları Dünya Şampiyonası’nda, milli takım adına yarışan Yozgatlı genç sporcu Kerim Duyar, 50 metre kurbağalama kategorisinde büyük bir başarıya imza attı.

Bu önemli müsabakada birinciliği elde ederek ülkemize gurur yaşatan Kerim Duyar, gelecekteki başarılarının sinyallerini verdi.

Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli, genç sporcu Kerim Duyar tarihi başarısıyla hem ailesini hem de şehrini gururlandırdığını söyledi.

Başkan Erkekli, Kerim Duyar’ın bu büyük başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Genç sporcumuzun kariyerinin her aşamasında yeni zaferlerle ülkemizi gururlandırmasını diliyorum" dedi.