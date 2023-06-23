2013 yılından beri üniversiteleri öğrenciler, akademisyenler, üniversite liderleri, endüstri ve hükümetler tarafından güvenilen en kapsamlı ve dengeli karşılaştırmaları sağlamak için dikkatle ayarlanmış 13 performans göstergesi kullanarak yapılan Times Higher Education Asya Üniversite Sıralamalarında Bozok Üniversitesi 501-600 aralığına girerek büyük bir başarıya imza attı.

Sıralama kapsamında performans göstergeleri beş alanda gruplandırıldı: Öğretim (Öğrenme ortamları), Araştırma, Alıntılar/Atıflar (Araştırma Etkisi), Uluslararası görünüm (personel, öğrenciler, araştırma), Sektör Gelirleri.

2013 yılından itibaren yapılan Times HigherEducation Asya Üniversite Sıralamalarında Türkiye’den 61 üniversite bu sıralamaya girmeyi ve 19 üniversite ise raportör olmayı başardı. 52 Aralığında 1 üniversite, 76 Aralığında 1 üniversite, 89 Aralığında 1 üniversite, =99 Aralığında 1 üniversite, =140 Aralığında 1 üniversite, =149 Aralığında 1 üniversite, =177 Aralığında 1 üniversite, 201-250 Aralığında 3 üniversite, 251-300 Aralığında 4 üniversite, 301-350 Aralığında 3 üniversite, 351-400 Aralığında 5 üniversite, 401-500 Aralığında 8 üniversite, 501-600 Aralığında ise Bozok Üniversitesinin de aralarında bulunduğu 18 üniversite ve +601 Aralığında 14 üniversite yer aldı.

Bozok Üniversitesinin de yer aldığı 501-600 Aralığında; Acıbadem, Akdeniz, Ankara, Bolu Abant İzzet Baysal, Kütahya Dumlupınar, Ege, Erzincan Binali Yıldırım, Eskişehir Osmangazi, Gaziantep, İstanbul Medipol, Kırıkkale, Marmara, Ondokuz Mayıs, Süleyman Demirel, Tokat Gaziosmanpaşa, Van Yüzüncü Yıl ve Yeditepe Üniversitesi yer aldı.

Bozok Üniversitesinin Times Higher Education Asya Üniversite Sıralamalarında yer alması ve önemli bir başarı yakalaması nedeniyle bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ciddi bir emek ve gayretle yürütülen çalışmaların meyvelerini her alanda gördüklerini belirterek şunları söyledi: “Uluslararası değerlendirme kuruluşu Times HigherEducation Asya Üniversite Sıralamalarında (2023) üniversitemiz yine önemli bir başarıya imza atarak ülkemizden 61 üniversite arasına girmeyi başarmıştır. Yayınlanan sıralamalarda üniversitemiz 501-600 aralığında 18 üniversite ile sıralamada yer aldı. Beş alanda değerlendirmeye tabi tutulan üniversitemizin yakaladığı bu büyük başarı, Üniversitemizin kısa zamanda aldığı büyük mesafeyi de göstermektedir. “Kararlılıkla, Başarıya…” mottosuyla başarı grafiğimizin her geçen gün yükselmesi ve marka bir üniversite olması yolunda gayret ve emek sarf eden tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum.” Haber Merkezi