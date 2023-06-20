Sıra 23 Haziran’da verilecek

Akdağmadeni Belediyesi kurban kesim sırası 23 Haziran Cuma günü Belediye Danışma noktasında Sabah 8.30’da verilmeye başlanacağını duyurdu.

Belediye’den yapılan açıklamada, “Kesim sırası kurban sahibine verilecek olup aracı kişilere sıra verilmeyecektir. Günlük kesim kotası 50 kurban olarak belirlenmiştir. 50 adet kurbandan sonra kesinlikle kesim yapılmayacak, yeni kesimler ertesi gün devam edecektir. Kurban kesim sırasında kurban sahibi veya hisse sahibi olan sadece 1 kişi mezbahada bulunacaktır. Kalabalık guruplar mezbahaya giriş yapamayacaklardır. Kurban sahiplerinin mezbahada yoğunluk yaşanmaması için verilen kesim saatinde mezbahaya gelmeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızın bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi. Mustafa Babayiğit