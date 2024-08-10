Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), memurların yıllık izin düzenlemeleri hakkında önemli bir değişiklik yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yıllık izinlerin sadece üç parçaya bölünebileceğine dair getirilen sınırlama, KDK tarafından iptal edildi. Bu yeni düzenleme, kamu çalışanlarının yıllık izinlerini daha esnek ve serbest bir şekilde kullanabilmelerine olanak tanıyacak.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuran bir KGM çalışanı, yıllık izinlerini daha kısa dönemlerde kullanmak istedi. Ancak mevcut genelge, izinlerin sadece üç parçaya bölünmesine izin veriyordu. İtirazını KDK'ya ileten memurun talebi, KDK Başkanı Şeref Malkoç tarafından hızla değerlendirildi ve incelemelere başlandı. Malkoç, KGM ile iletişime geçerek daha esnek bir izin politikası oluşturulmasını sağladı.

KDK, KGM'nin yıllık izinlerin bölünmesine dair sınırlamaları hukuka uygunluk açısından inceledi ve kamu çalışanlarının izinlerini istedikleri şekilde bölme hakkına sahip olmaları gerektiğine karar verdi. Bu karar, mevcut düzenlemenin iptal edilmesini ve izinlerin daha esnek, ihtiyaçlara uygun bir şekilde kullanılabilmesini öngörüyor.

KDK, KGM'ye mevcut yıllık izin politikasını mevzuata uygun hale getirmesi için 30 gün süre tanıdı. Bu süre zarfında yapılacak düzenlemeler KDK'ya raporlanacak. Yeni düzenleme, kamu çalışanlarının izinlerini sınırlama olmaksızın kullanabilmelerine olanak tanıyacak ve böylece daha özgür ve esnek bir izin kullanımı sağlanacak.