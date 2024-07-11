Sinem Dedetaş, 31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlara göre CHP'den Üsküdar belediye başkanı seçildi. Dedetaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi olan İstanbul Şehir Hatları A.Ş’ye Genel Müdür olarak görev yapıyordu. Peki, Sinem Dedetaş kimdir? Sinem Dedetaş aslen nereli, kaç yaşında?

Sinem Dedetaş, 31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda, CHP'den Üsküdar belediye başkanı oldu. Sinem Dedetaş, CHP'den Üsküdar belediye başkanıdır.

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

Sinem Dedetaş, 1981'de Eskişehir'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisansını İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde tamamladı.2019'dan 2023'e kadar İBB'nin iştirak şirketi İstanbul Şehir Hatlarında Genel Müdürlük yapan Dedetaş, evlidir.

Sinem Dedebaş, kariyer hayatına Delta Denizcilik firmasında yapısal analiz ve yapısal tasarım mühendisi olarak başladı. Daha sonra RINA'da (Registro İtaliano Navale) plan onay mühendisi olarak görev yaptı.

Matesis Denizcilik ve Mühendislik firmasında genel müdür olarak çalışan Dedetaş, bu görev süresince ulusal ve uluslararası denizcilik faaliyetleri ile araştırma ve geliştirme projelerinde araştırmacı, program koordinatörü ve yönetici olarak görev yaptı.

Sinem Dedetaş'ın çalışma alanları arasında gemi inşaatı ve işletmeciliği, enerji verimliliği, optimizasyon, farklı malzemelerin gemi yapısında kullanılması, yakın deniz taşımacılığı ve küçük tekneler bulunmaktadır.