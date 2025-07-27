Sincan Şefaatliler Derneği’nin düzenlediği etkinliğe Dernek Başkanı Nihat Kırcava ile Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Doğan da katıldı.

Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Nihat Kırcava, muharrem ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla böyle bir program gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Birlik ve beraberliğin, paylaşmanın simgesi olan aşuremizi hemşehrilerimizle paylaşmak istedik. Bu vesileyle hem dayanışmamızı artırıyoruz hem de kültürel değerlerimizi yaşatıyoruz. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim.”

Program, vatandaşlara yapılan aşure ikramının ardından sona erdi.