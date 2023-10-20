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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 3 Aralık'ta yapılacak 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) başvuruları başladı.
ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 30 Ekim tarihine kadar sınava başvurabilecek.

Kaymakamlık Sınavı başvuruları başladı
Sınava başvurular ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından da yapabilecek.
Adaylar, 3 Aralık'ta uygulanacak sınava ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek. 

Kaynak: İHA