Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 3 Aralık'ta yapılacak 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) başvuruları başladı.
ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 30 Ekim tarihine kadar sınava başvurabilecek.
Kaynak: İHA
Sınava başvurular ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından da yapabilecek.
Adaylar, 3 Aralık'ta uygulanacak sınava ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.