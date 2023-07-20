Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın yaptığı açıklamaya göre, sınava girecek adaylara toplu ulaşım imkanı sağlanacak.

Başkan Coşar, sınava girecek olan tüm adaylara başarılar dileyerek ulaşım imkanı sağlayacaklarını duyurdu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Coşar, “Yozgat’ta hafta sonu yapılacak olan KPSS Lisans sınavına girecek tüm hemşehrilerimize ücretsiz ulaşım hizmeti sağlıyor, başarılar diliyoruz. Belediyemiz giriş katında bulunan danışma noktasına Cuma günü mesai bitimine kadar başvurabilir, detaylı bilgi için de iletişime geçebilirsiniz” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan