Bu uyarıların sınav sürecini daha güvenli ve rahat bir şekilde tamamlamak için oldukça önemli olduğunu belirten Akkan, velilere de çağrıda bulunarak çocuklarını sınav öncesinde motive etmelerini ve sınav sonucu ne olursa olsun onları desteklemelerini istedi. Ayrıca Akkan, sınavda yer alacak tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Akkan, öğrencilerin sınav öncesinde stresle başa çıkmaları için de birkaç tavsiyede bulundu. Bu tavsiyeler arasında düzenli ve yeterli uyku almak, sağlıklı beslenmek, sınav sabahı erken kalkmak, sınav materyallerini hazırlamak gibi unsurlar yer aldı.

Akkan, öğrencilere sınavda zaman yönetimi yapmaları ve soruları dikkatlice okumaları konusunda da hatırlatmalarda bulundu. Sınava girecek tüm öğrencilerin heyecanla beklediği LGS sınavı, tüm Türkiye genelinde aynı anda gerçekleştirilecek. Bu sınav, öğrencilerin gelecekteki eğitim hayatlarının yönünü belirlemede oldukça önemli bir rol oynuyor. Tüm öğrencilere bu süreci en iyi şekilde atlatmaları ve hedeflerine ulaşmaları dileğiyle başarılar diliyorum dedi. Haber Merkezi