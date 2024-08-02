Sınav Yozgat’ta Yapıldı

Yozgat Müftülüğü tarafından 2024-2025 yılı umre görevli sınavı Yozgat'ta başladı.

Umre ibadeti için Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşların ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirilebilmeleri için organizasyonda görevlendirilecek umre personeli sınavı Yozgat’ta yapıldı.

Sınav öncesi Komisyon Başkanı Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Mustafa Acar ve komisyon üyesi Kayseri İl Müftü Yardımcısı Yaşar Bolat ve İl Müftüsü Ali Gülden’i ziyaret etti.

Müftü Ali Gülden, nazik ziyaretleri sebebiyle misafirlerine teşekkür etti.