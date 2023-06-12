Sarıkaya Namık Kemal İlköğretim Kurumu yetkilileri tarafından sınava giren öğrencilerine Kayseri gezisi düzenlendi.

Kayseri gezisi ile ödüllendirilen 67 öğrenci, güzel bir gün geçirerek sınav stresini attılar.

Konu ile alakalı Kurum yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, “LGS sınavına hazırlık aşamasında ciddi çaba gösteren 8’inci sınıf öğrencilerimizi, söz verdiğimiz üzere gelenekselleşen Kayseri gezisi ile ödüllendirdik. Kayseri Bilim Merkezi, hayvanat bahçesi, eğlence ile lunapark merkezi ve Kayseri Park Alışveriş Merkezini ziyaret eden öğrencilerimiz gönüllerince eğlenerek, unutamayacakları güzel anılar biriktirdiler. 67 öğrencimize gönüllü olarak refakat eden kadirşinas öğretmenlerimize ve desteklerini esirgemeyen hayırsever velilerimize Namık Kemal Ailesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan