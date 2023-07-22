Yapılan açıklamada, “T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ülke genelinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2023-KPSS) 23 Temmuz 2023 Pazar günü saat 10.15’de 130 dakika süre ile Genel Yetenek - Genel Kültür, saat 14.45’de 100 dakika süre ile Eğitim Bilimleri iki oturum olarak ilimizde de belirtilen sınav binalarında gerçekleştirilecektir. Sınav yapılacak binaların yakınında sınav süresince otoların klakson çalmaları, ambulans, itfaiye araçlarının sirenlerinin çalışması, her türlü resmi ve özel törenler vesilesiyle dışarı yayın yapılması, düğün, asker uğurlama vs. konvoylarının oluşturulması, bina yıkım ve hafriyat çalışmaları ile seyyar satıcı gürültüleri ve benzeri her türlü gürültünün yapılmaması gerekmektedir” denildi. Haber Merkezi/AA